الجيش الروسي يحصل على غواصة نووية بإمكانيات جدديدة

أعلن رئيس شركة بناء السفن المتحدة، أليكسي رحمانوف، عن موعد دخول حاملة الصواريخ الغواصة "كنياز فلاديمير" الخدمة، والتي تعتبر الغواصة الرئيسية من مشروع "بوريي-أ".

وقال رحمانوف لوسائل إعلام روسية: "لقد تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة، وأجريت الاختبارات. أعتقد هناك حاجة لشهر ونصف تقريبا".

"كنياز فلاديمير" هو أول طراد غواصة يعمل بالطاقة النووية تم بناؤه في سفيرودفينسك بموجب مشروع "بوريي-أ" الحديث. بالإضافة إلى المكونات المحلية، تختلف الغواصة الجديدة عن الغواصات السابقة في هذا المشروع في قدرتها على التخفي بشكل أكبر، وتم تحسين أنظمة المناورة، والبقاء في العمق، ونظام أكثر تطوراً للتحكم في الأسلحة. تحمل الغواصة 16 صاروخ "بولافا" العابر للقارات. أيضا، يمكن للغواصة النووية استخدام صواريخ كروز، طوربيدات الصواريخ والطوربيدات.

في وقت سابق، ذُكر أن روسيا بحلول عام 2028 ستبني غواصتين استراتيجيتين نوويتين من المشروع 955أ "بوري-أ". وبالتالي، فإن العدد الإجمالي للغواصات من هذا الصنف سيزيد إلى 10.