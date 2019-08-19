وسائل إعلام صينية تصف الغواصات الروسية "بوريي" بأنها الأفضل في العالم

وأشار مؤلفو سوهو إلى أن السلسلة الروسية للغواصات النووية لمشروع بوريي هي واحدة من أكثر الابتكارات إثارة للاهتمام في الجيش الروسي. على وجه الخصوص، لفت الخبراء الأجانب الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى أن أساس ذخيرة هذه الغواصات هو 16 صاروخًا من طراز إر-30 بولافا الباليستية، بينما تتباهى الغواصات الأمريكية من طراز أوهايو بترسانة أكثر ضخامة من حيث عدد الصواريخ. قرر الصحفيون الصينيون معرفة سبب اعتبار الغواصة النووية الاستراتيجية الروسية المزودة بعدد صغير من الصواريخ الباليستية واحدة من الأخطر في العالم.

يحتوي المشروع الروسي على هيكل ثنائي البدن، والذي يوفر للغواصات من فئة بوريي قوة عالية ومتانة. تبلغ السعة 24000 طن، أي أكثر من الغواصات الأمريكية فئة أوهايو، والتي تبلغ 18750 طنا. علاوة على ذلك، فإن ذخائرها تتكون من 16 صاروخًا باليستيًا، وهو أقل بكثير من مثيلاتها المنافسة الأمريكية. وفقا للخبراء، هذا الوضع يرجع إلى خصائص الصواريخ الباليستية إر- 30 بولافا.

يقول صحفيون صينيون:

"ومع ذلك، فإن 16 صاروخًا من طراز إر-30 بولافا الباليستية المنتشرة على غواصة بوريي كافية لتدمير دولة صغيرة".

يعتقد المحللون أنه لا يوجد معنى لنشر روسيا العشرات من الصواريخ الباليستية على هذه الغواصات، لأن قوة الترسانة الحالية كافية لإحداث أضرار لا يمكن إصلاحها للعدو. إن صواريخ إر-30 بولافا قادرة على حمل ستة رؤوس حربية، كما أنها تتميز بدقة ضرب عالية للغاية، حيث يعمل مزيج من هذه العوامل على تحويل هذا النظام إلى سلاح فعال للغاية. بالإضافة إلى ذلك، زادت مقاومة بولافا للعوامل الضارة من انفجار نووي أو أسلحة الليزر، مما يجعل اعتراضه تحديا كبيرا.

بالرغم من أن الغواصة النووية الاستراتيجية الروسية من طراز بوريي ليس لديها عدد من الصواريخ الباليستية مثل أوهايو الأمريكية، إلا أن أداءها الكلي وإمكاناتها أعلى بكثير من أداء الخصم الأمريكي. يبلغ الحد الأقصى للعمق الذي تصل إليه الغواصات فئة بوريي 450 مترًا، والسرعة القصوى 29 عقدة، ويجعل مفاعل OK-650 بقوة 380 ميغاوات من الغواصة آلية وغير مرئية للعدو. غواصات البحرية الأمريكية أبطأ وعفا عليها الزمن في بعض المعايير.

من المفترض أنه بالإضافة إلى الغواصات الثلاث من فئة بوريي التي تم تشغيلها بالفعل، ستقوم روسيا ببناء 11 غواصة أخرى من هذه الفئة. هذه القوات ستشكل العمود الفقري للأسطول النووي الاستراتيجي الروسي. وبالتالي، ستبقى روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها التنافس مع الولايات المتحدة في هذا المجال.