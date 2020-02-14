البرازيل مهتمة بشراء الأسلحة الروسية

صرح السفير الروسي لدى البرازيل، سيرغي أكوبوف، اليوم الجمعة، بأن البرازيل تبدي اهتماما بشراء الأسلحة روسية الصنع.

موسكو– سبوتنيك. وقال أكوبوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الواقع، وفي خضم المشكلات المالية، ورغبة القيادة الجديدة بخفض نفقات الميزانية، لم تعد القيادة البرازيلية تعتبر شراء منظومة "بانتسير إس-1" مشروعا ذا أولوية للتعاون الثنائي العسكري التقني. ومع ذلك، ما زلنا نعتبر البرازيل سوقاً واعدة لبيع أسلحتنا ومعداتنا العسكرية، فعلى سبيل المثال، نتعاون بنجاح مع شركاء برازيليين في تقديم خدمات ما بعد البيع (الصيانة) لطائرات الهليكوبتر القتالية من طراز "مي-35إم". كما يهتم الجانب البرازيلي بشراء أنواع أخرى من الأسلحة روسية الصنع".

وأضاف أكوبوف "إنهم (البرازيليون) يعرفون الخصائص التكتيكية والفنية العالية للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، ونعتقد أن التفاعل بين بلدينا في هذا الاتجاه له آفاق جيدة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه في الأوساط المهنية وبين الجيش البرازيلي، يسود نهج عملي لبناء تعاون عسكري تقني مع دول أخرى.

يشار في هذا الصدد إلى أن روسيا والبرازيل تربطهما علاقات صداقة وشراكة طويلة الأمد، بما في ذلك مجال التعاون ضمن إطار مجموعة "بريكس"، التي تمتلك إمكانات اقتصادية وسياسية ضخمة.