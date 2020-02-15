الفرق بين القاذفتين "تو-160" و"تو-160إم".. صور

بالمظهر الخارجي، يمكن التعرف على الطائرة الجديدة من خلال عدم وجود نظام التوجيه البصري الإلكتروني أو بي بي-15تي "غروزا" تحت قمرة القيادة. على تو- 160، يتم استخدامه لتوجيه ضربة دقيقة في ظروف الرؤية الضعيفة.
Внешние отличия Ту-160М и Ту-160. Фото: https://t.co/IOgMWJys8h pic.twitter.com/So1KBFCSx2— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 14, 2020
في الجزء الخلفي من تو-160إم ، تم تركيب نظام الحرب الإلكترونية الجديد، والذي ليس موجود في النسخ السابقة من الطائرة.
وتعتبر "توبوليف 160 إم" قاذفة استراتيجية خضعت مؤخرا للتحديث، وقد تم إنشاء أول نموذج أولي من هذا الطراز كجزء من برنامج واسع النطاق لتحديث أنظمة الطائرات المقاتلة للطيران الاستراتيجي.
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