الفرق بين القاذفتين "تو-160" و"تو-160إم".. صور

أجرى موقع مدونات باللغة الإسبانية، يتابع عن كثب أحدث مجمع صناعي روسي، تحليلا لصور للمقارنة بين حاملة الصواريخ الاستراتيجية تو-160 والمحدثة تو-160إم.

بالمظهر الخارجي، يمكن التعرف على الطائرة الجديدة من خلال عدم وجود نظام التوجيه البصري الإلكتروني أو بي بي-15تي "غروزا" تحت قمرة القيادة. على تو- 160، يتم استخدامه لتوجيه ضربة دقيقة في ظروف الرؤية الضعيفة.

في الجزء الخلفي من تو-160إم ، تم تركيب نظام الحرب الإلكترونية الجديد، والذي ليس موجود في النسخ السابقة من الطائرة.

وتعتبر "توبوليف 160 إم" قاذفة استراتيجية خضعت مؤخرا للتحديث، وقد تم إنشاء أول نموذج أولي من هذا الطراز كجزء من برنامج واسع النطاق لتحديث أنظمة الطائرات المقاتلة للطيران الاستراتيجي.