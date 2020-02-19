"إيل-76" تحلق في ظروف جوية صعبة...فيديو

قام طاقم طائرة "إيل-76" برحلات جوية في ظروف جوية صعبة (في السحب) في مقاطعة تفير، حسبما أفاد قسم المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في البيان: "الظروف الجوية الصعبة كانت بسبب اتخفاض الغطاء السحابي أقل من 150 مترا وهطول أمطار غزيرة مع هبوب رياح قوية والرؤية كانت أقل من 1.5 كيلومتر".

تمت الرحلات الجوية على ارتفاع منخفض، ليس أكثر من كيلومتر واحد. قام الطيارون بالإقلاع والهبوط، والتحقق من تشغيل أنظمة الطائرات. في المجموع، شارك أكثر من عشر قطع من المعدات في الرحلات الجوية، وجرى تنفيذ أكثر من 20 طلعة جوية.

تم تصميم "إيل-76" لنقل القوات والمعدات وغيرها من المهام. صممها مكتب تصميم "إليوشن" في إطار مشروع وتحت إشراف الأكاديمي غينريخ نوفوجيلوف.