البحرية الأمريكية تخطط لإنشاء طراد من الجيل الجديد

سيتم استخدام تقنيات مجربة عند تطوير السفينة، وإدخالها في تصميم البدن، لكي تلبي المتطلبات الحديثة للبحرية الأمريكية، بحسب موقع "ميلاتري ووتش".

في الوقت الحالي، تحتاج البحرية الأمريكية إلى بديل للطرادات من فئة Ticonderoga التي بنيت في الثمانينيات. في العقود الأخيرة ، حاولت الولايات المتحدة تصميم سفن كبيرة. ولكن لم يتم إكمالها حتى النهاية. كان لديهم أمل في مدمرات مثل Zumwalt ، المخطط لبناء 32 سفينة ، ولكن اقتصروا على ثلاث، وفقا لbmpd . تبين أن قوتها النارية منخفضة، والتكلفة مرتفعة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان فيها العديد من الأعطال.

المبلغ المقدر لتطوير السفينة الجديدة، هو 46.45 مليون دولار في عام 2021 و 150 مليون دولار في عام 2022.