إعلام: الصين تريد استخدام تقنيات "سو-57" في مقاتلاتها

أشاد الخبراء الصينيون بالمقاتلة الروسية متعددة الوظائف من طراز سو-57 من الجيل الخامس، ولديهم خطط متعلقة بها.

وفقًا لـ Military Watch ، تعتبر الصين واحدة من المشترين المحتملين الرئيسيين لطائرة سو-57.

وتفيد التقارير أن مقاتلتين صينيتين J-11B و J-16 تم إنشاؤها من قبل شركة شنيانغ للطائرات على أساس الروسية سو-27. وستحل محلها مقاتلة الجيل الجديد على أساس سو-57.

وفقا للمصمم شنيانغ وانغ يونغ تشينغ، فإن الصين مهتمة بطائرة سو-57، ويمكنها استيرادها، بما في ذلك لإجراء الدراسات، إذا كان ذلك ممكنًا، لأن التكنولوجيا الروسية في طائرة سو-57 ستساعد في تحسين المقاتلات الصينية، وبحسب الخبير، إن استلام التقنيات مع شراء سو-57 سيكون مفيدا للمقاتلات الصينية مثل جي-11دي وجي-20.

عند مقارنة سو-57 وجي-20 "النسر الأسود"، يلاحظ أن كلتا الطائرتين صُممتا لتحقيق التفوق في الجو، لكنهما مختلفان جدا، جي-20 لديها إلكترونيات الطيران المتقدمة وقدرات تخفي ممتازة، في الوقت نفسه، تعتبر سو-57 آلة أكثر قدرة على المناورة وتنوعًا وتستخدم عددًا من التقنيات الفريدة، بما في ذلك أنظمة الرادار والحماية، هي مناسبة أكثر لأداء مهام الضربات ويمكن أن تحمل ترسانة مثيرة للإعجاب من الصواريخ "جو – جو" وحتى الصواريخ المضادة للسفن التي تفوق سرعة الصوت.

وقال المنشور "هذا يتيح لطائرة سو -57 العمل كمقاتلة بحرية فعالة، مكملة لقدرات J-20 كمقاتلة خاصة لتحقيق التفوق الجوي. كما أن تطوير بدائل سو - 57 لحاملات الطائرات قد يكون ذا أهمية للأسطول البحري".