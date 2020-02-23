تطوير صاروخ أسرع من الصوت لمقاتلة "سو-57"

أعلنت مصادر في المجمع الصناعي العسكري أنه تم تطوير صاروخ صغير الحجم لوضعه داخل طائرة من طراز سو-57 المقاتلة من الجيل الخامس، وتم إنشاء نموذج أولي للذخيرة.

وقال مصدر لوكالات روسية: "لقد أنشأت الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي نموذجًا أوليًا لصاروخ صغير الحجم "جو – أرض" لوضعة داخل بدن مقاتلة الجيل الخامس سو-57".

وأكد مصدر آخر إنشاء نموذج أولي وأوضح أن "الصاروخ لم يتم اختباره بعد مع الطائرة الحاملة".

وبدأت روسيا مشروع الطائرة سو-57 منذ عام 1990، وقامت بأول طلعة تجريبية عام 2010، ووصل عدد طلعاتها التجريبية إلى 5 طلعات، حتى 2013، بحسب موقع "يونايتد إيركرافت" الروسي.

ويبلغ طول الطائرة 22 مترا، والمسافة بين طرفي الجناحين 14.2 متر، بحسب موقع "ميليتري توداي"، وتعد طائرة هيمنة جوية من نوع فريد، يمكنها آداء مهام متميزة في حروب المستقبل.