نظام رادار "لاغونا-إم" الروسي الجديد لن يترك فرصة لسفن العدو قبالة سواحل روسيا

تطور روسيا محطة رادار متنقلة "لاغونا-إم". ستكون المحطة قادرة على مرافقة أكثر من 200 هدف على سطح الماء داخل دائرة نصف قطرها 200 ميل.

يعمل على تطويرها أفضل المتخصصين المحليين. أشار ممثلو الخدمة الصحفية شركة "إر تي إي" إلى أن "لاغونا-إم" ستكتشف السفن بشكل تلقائي.

والمحطة قادرة ليس فقط على تتبع السفن، ولكن أيضًا تحديد معايير الحركة، كما أنه محصنة من التشويش. يحدث نقل المعلومات المتعلقة بالسفن المكتشفة في الوقت الفعلي. تتميز المحطة بالتنقل وسهولة التجميع. يمكن تثبيت المحطة في أي موقع، مما يقلل من وقت إعادة التوجيه، حسب موقع "بوليت إكسبيرت".

في وقت سابق أفادت التقارير أن الخبراء الروس يطورون أحدث محطة رادار. لا يمكن لأي جسم أن يختبأ منها.