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11:02 GMT24 فبراير/ شباط 2020
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    كيف أسقط طيار سوفيتي "سلاحا معجزة" قبل 75 عاما؟

    © Sputnik . V. Shiyanovsky
    رصد عسكري
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    أسقط الطيار السوفيتي إيفان كوجيدوب طائرة نفاثة - المقاتلة الألمانية من طراز Me-262 ليوفت واف، هذا السلاح المعجزة هي أول طائرة من الإنتاج الضخم بمحرك توربيني في العالم وأول طائرة شاركت في الأعمال القتالية، وذلك قبل 75 عامًا بالضبط، في 24 فبراير 1945.

    كانت الطائرة الألمانية Me-262 المقاتلة سلاحاً فتاكا - لم تتمكن الولايات المتحدة ولا بريطانيا العظمى ولا حتى الاتحاد السوفييتي من إنشاء نظائر لها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. تم استخدام طائرة Luftwaffe التوربينية بنجاح لاعتراض "القلعات الطائرة"، لكن كان من الصعب عليها المناورة مع مقاتلات مكبس، وفي عام 1945.

    وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في 24 فبراير/شباط أسقط إيفان نيكيتوفيتش مع دميتري تيتيرينكو طائرة مقاتلة من طراز Me-262 الألمانية أثناء رحلة مطاردة حرة...".

    مذكرات الطيار عن الحادث

    قام الطيار الأسطوري، الذي أصبح ثلاث مرات بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب خلال الحرب العالمية الثانية، ب 330 طلعة جوية وأسقط 64 طائرة معادية، إحداها كانت Ме-262.  وإذا تم تأكيد معظم انتصاراته من خلال بيانات رصد الصور والخدمات الأرضية، ففي حالة الطائرة  Me-262، يتم الاعتماد فقط على تقارير الطيارين. وهذا أمر طبيعي، في فوضى المعارك، ليس من الممكن دائمًا تسجيل النصر الجوي بجميع التفاصيل.

    وفقًا لمذكرات إيفان كوجيدوب ، فإن المعركة وقعت ليس في 24 فبراير، ولكن في 19 فبراير. في هذا اليوم، حلق الطيار مع دميتري تيتارينكو في رحلة مطاردة حرة. ورصد الطيارون طائرة تقترب بسرعة من جانب فرانكفورت أندر أودر. سارت المقاتلة على طول النهر على ارتفاع 3500 متر بسرعة أكبر بكثير من طائرة المكبس "لا-7".

    على ما يبدو، لم يكن طيار Me-262 يراقب المجال الجوي خلفه وتحته. هاجم كوجيدوب وتيتارينكو من الأسفل. اقتربت المقاتلات على مسافة تصل إلى 500 متر، أطلق النار أولا كوجيدوب ولكن لم تصب المدفعية الهدف.

    وكتب كوجيدوب في كتابه: "ساعدتني مساراته بشكل غير متوقع: بدأت الطائرة الألمانية في الانعطاف يسارًا ، في اتجاهي. تقلصت المسافة بحدة، وأصبحت قريبًا من العدو. وأطلقت النار بشكل لا إرادي بسبب القلق. وسقطت الطائرة النفاثة وتحطمت إلى أجزاء".

    تحديد هوية طيار الطائرة الألمانية

    بعد الحرب، حاول المؤرخون إثبات هوية الطيار الذي كان في الطائرة المقاتلة. كان يعتقد أن كوجيدوب هاجم الضابط كورت لانج من السرب  KG (J) 54، لكن تبين أن الطيار الألماني تحطمت طائرته أثناء هبوطه في مطار في غيبيلشتادت بالقرب من فورتسبورغ في 15 فبراير. بالإضافة إلى ذلك، وقع هجوم لا-7 على Me-262 خارج منطقة السرب الألماني.

    يعتقد الباحثون أن كوجيدوب أسقط طائرة Me-262 من سرب  JG7، ومقرها مطار براندنبورغ- بريست. في فبراير/شباط 1945، كانت هذه الوحدة تعمل في البحث عن قاذفة القنابل الأمريكية والبريطانية، ولكن غالبًا ما كانت تحلق في منطقة الطيران السوفيتي. من المعروف أن التمويه للمقاتلة التي تم إسقاطها يتكون من بقع عشوائية ورقم "9" باللون الأحمر. ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد هوية الطيار.

    بناءً على نتائج المعركة، عقد قائد الجيش الجوي السادس عشر، العقيد رودينكو، مؤتمراً حول تكتيكات مكافحة الطائرات النفاثة. هناك، تم الاستماع إلى تقرير تيتارينكو وكوجيدوب. وتم التوصل إلى استنتاج أن الهجمات أثناء انعطاف طائرة نفاثة وارتفاعها وانخفاضها هي الأكثر فعالية. حتى نهاية الحرب، قام خمسة من طياري الجيش الأحمر بإسقاط طائرات Me-262.

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    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
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