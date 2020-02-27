القائد الأعلى للقوات البحرية الأوكرانية يشكو من إعادة تجهيز الأسطول الروسي

شكا قائد البحرية الأوكرانية، الأميرال إيغور فورونشينكو، خلال خطاب ألقاه في منتدى Age of Crimea من أن روسيا خلال الأعوام الستة الماضية عززت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأسطول البحر الأسود.

وقال الأميرال خلال الخطاب، الذي نشر على "يوتيوب": "خلال ست سنوات تقريبًا، أعادت روسيا تسليح كل السفن (في أسطول البحر الأسود) بدلاً من 29 سفينة، لديها 42 منها 12 حاملات صواريخ. واليوم، يبلغ إجمالي إطلاق صواريخ "كاليبر" 72، وإذا حسبنا أسطول بحر قزوين والمكون الساحلي - مجمعا "باستيون" و"بال"- يبلغ عددها نحو 120 صاروخا".

وأشار الأميرال إلى أن روسيا نشرت سبع غواصات في المنطقة، ستة منها "حديثة وفعالة للغاية". وأضاف فورونشينكو أنه في شبه جزيرة القرم، وبعد توحيدها مع روسيا، ظهرت أنظمة "بال" و"باستيون" المضادة للسفن.

وخلص قائد القوات البحرية إلى أنه "يوجد طيران قوي للغاية في جميع أنحاء شبه جزيرة القرم، يضم جميع أنواع الطائرات: القاذفات، والمقاتلات، وطائرات الاستطلاع، وطائرات مضادة للغواصات وطائرات هجومية".