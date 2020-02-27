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13:51 GMT27 فبراير/ شباط 2020
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    ميغ-15

    أول مقاتلات نفاثة حول العالم... صور

    © REUTERS / Florion Goga
    رصد عسكري
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    تعتبر المقاتلة الألمانية Me-262 "السلاح المعجزة" فقد كانت أول مقاتلة مع محرك توربيني في العالم، وأولى من شارك في الأعمال القتالية. وبعد بعض من الوقت، تمكنت بلدان أخرى من إنتاج مثل هذه الطائرات.

    تتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن أول مقاتلات نفاثة في مختلف البلدان.

    مي-262

    لأول مرة حلقت طائرة "Messerschmitt" في الجو في أبريل/ نيسان 1942، وتم إدخالها للخدمة في ربيع عام 1944. بحلول هذا الوقت، بدأت ألمانيا تفقد ميزتها في الجو- سواء بالنوع أو العدد. كانت لوفتفافه (القوات الجوية الألمانية) بحاجة إلى طائرة يمكنها مقاومة قوات العدو المتفوقة وكسب المعارك الجوية بثقة؛ حينها ركزت القيادة الألمانية على أحد برامجها المبكرة لإنشاء طائرة جديدة تماما.

    كانت Me-262 عبارة عن طائرة مزودة بمحركين توربينيين يعملان بالغاز النفاث يقعان أسفل الجناح على الجانب الخارجي لمعدات الهبوط الرئيسية. تتألف محطة الطاقة المركزية من محركين Jumo-004 بقوة دفع كل منهما 910 كغ. سمحت للمقاتلة بالوصول إلى سرعات قياسية تبلغ 900 كم في الساعة وارتفاع 11 ألف متر. إمدادات الوقود كانت كافية لألف كم. الأسلحة الرئيسية للطائرة Me-262 كانت أربعة مدافع عيار 30 ملم MK-108. لمكافحة القاذفات، تم تثبيت 24 صاروخًا غير موجه من نوع R4M على إحدى نسخ المقاتلة.

    في المجموع، قبل نهاية الحرب، تمكن الألمان من بناء ما يقرب من 1500 طائرة من طراز Me-262 في تعديلات مختلفة. أسقطت حوالي 150 طائرة معادية وكانت خسائرها  نحو 100 طائرة. وسبب العدد الكبير للطائرات التي تم إسقاطها هو "المستوى المنخفض من التدريب التجريبي، وعدم كفاية موثوقية المحرك. على الرغم من التصميم الثوري، لم تصبح طائرة Me-262 سلاحًا فتاكا. كانت هذه الطائرات ترتفع وتسرع ببطء، وتمتلك قدرة على المناورة أسوأ من محركات المكبس.

    Me 262A
    © Photo / Public Domain
    Me 262A

    ميغ- 9

    قامت أول طائرة مقاتلة نفاثة "ميغ -9" السوفيتية بأول رحلة لها في 24 أبريل 1946. التصميم - طائرة من المعدن مزودة بمعدات الهبوط ذات العجلات الثلاث، جناحيها في الوسط. محطة توليد الطاقة – محركان نفاثان من طراز إر دي-20، تم نسخهما من طائرة BMV-003 الذي تم اغتنامها، مع قوة دفع تبلغ 800 كم لكل منهما. هذا سمح للطائرة بالوصول إلى سرعات تصل إلى 910 كم في الساعة، وارتفاع 13.5 ألف متر وتحلق 800 كم. التسلح - مدفعية 37 ملم إن-37 واثنتين عيار 23 ملم إن إس-23.

    تم إنتاج ميغ-9 من 1946 إلى 1948 - حتى دخلت خدمة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ميغ- 15 الأكثر تطوراً. في غضون عامين، تمكنوا من بناء أكثر من 600 نسخة. أثبتت الطائرة أنها موثوقة. كان الطيارون في البداية يخافون أن يحلقوا على طائرة دون مروحة، ولم يكن لدى الفنيين خبرة كافية. من أجل التعلم السريع على تشغيل المقاتلة واستخدامها، تم إرسال ألوية من المهندسين من الشركات المصنعة إلى جميع القوات المسلحة التي تستخدم "ميغ- 9".

    ميغ-9
    © Sputnik .
    ميغ-9

    إف-80

    كانت أول طائرة مقاتلة نفاثة أمريكية Lockheed F-80 Shooting Star، التي انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني 1944. تم بناء الطائرة في 143 يومًا فقط من أجل تعزيز القوة الجوية للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، وبدأت في دخول وحدات الطيران فقط في نهاية عام 1945.

    تم تثبيت محرك Allison J33-A-35 التوربيني على الطائرة. وصلت قوة محطة توليد الكهرباء إلى 2450 كغ. هذا سمح للطائرة F-80  بالوصول إلى سرعات 933 كم في الساعة والحفاظ على سرعة تبلغ نحو 800 كم في الساعة، وارتفاع 14 ألف متر ولديها مدى طيران يبلغ 1328 كم. التسلح الرئيسي هو ستة مدافع رشاشة 12.7 ملم، وكذلك القنابل والصواريخ غير الموجهة.

    P-80 / F-80 Shooting Star
    © Photo / Public Domain
    P-80 / F-80 Shooting Star

    في الأشهر الأربعة الأولى من الحرب وحدها، قامت الطائرة إف -80 بـ15 ألف طلعة جوية كقاذفة مقاتلة. ومع ذلك، لم تتمكن من محاربة الطائرة المكبس الكورية الشمالية "ياك" بسبب أن قدرتها على المناورة كانت محدودة. وبعدها دخلت الخدمة إف-86 "سيبر". على مدار سنوات خدمة إف-80 تم فقدان 700 طائرة. وتم إسقاط أكثر من نصفها في كوريا. وحققت إف-80، 18 انتصارا جويا في الحرب فقط.

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    الاتحاد السوفيتي, ألمانيا, طائرة, مقاتلة
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    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
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