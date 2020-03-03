"سولنتسيبيك" تدمر "العدو"...فيديو

تم التدرب على قائمة كاملة من الإجراءات التكتيكية والمناورات في الدفاع والهجوم، مع تنفيذ المهام على مختلف التضاريس، ليلا ونهارا.

دمرت أطقم قاذفة اللهب "سولنتسيبيك" الثقيلة من فوج الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في المنطقة العسكرية الجنوبية قافلة من المعدات القتالية للعدو الافتراضي، في إطار التدريبات التكتيكية لفرق القوات المؤللة في حقل التدريب برودبوي في مقاطعة فولغوغراد.

ووضع فوج الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في حالة تأهب قتالي، وسار لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا إلى المناطق المحددة في حقل التدريب برودبوي.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية: "خلال المرحلة النشطة من التمرين، قامت أطقم "سولنتسيبيك" بإطلاق نار مباشر من قاذفة اللهب، ودمرت قافلة القوات الرئيسية للعدو الافتراضي، ووضعت ستائر الهباء الجوي الواقية، وعملت على مهام التفاعل والتحكم والاتصال".

وقامت أطقم الطائرات المسيرة بمهام استطلاع الأهداف ومراقبتها وضربها.

كما تم التدرب على قائمة كاملة من الإجراءات التكتيكية والمناورات في مهام الدفاع والهجوم على مختلف التضاريس الطبيعية، ليلا ونهارا.