خصائص الطائرة السورية التي أسقطتها تركيا...فيديو+صور

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة حربية تابعة لها، في منطقة معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب، إثر إصابتها بصاروخ أطلقته القوات التركية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية أنه "في تمام الساعة 11.03 من صباح هذا اليوم وأثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي مما أدى لسقوطها في المنطقة شمال غرب معرة النعمان"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

إل-39 "ألباتروس"- طائرة للتدريب القتالي تم تطويرها في الستينيات في تشيكوسلوفاكيا في مصنع Aero Vodochody في (قرية فودخود بالقرب من براغ- الآن جمهوية التشيك). والطائرة مصممة لتدريب الطيارين، وبعض النسخ يمكن استخدامها كطائرة هجومية خفيفة ومقاتلة.

قام النموذج الأولي بأول رحلة له في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1968... تم إنتاج "ألباتروس" بكميات كبيرة في عام 1971-1999، وتم بناء حوالي 2900 نسخة. من عام 1972 إلى بداية التسعينيات، كانت طائرة L-39 هي الطائرة التدريبية الرئيسية للبلدان المشاركة في منظمة حلف وارسو. ولا يزال تشغيلها مستمرا في أكثر من 30 دولة حول العالم، وهي تعتبر من الطائرات الرئيسية لتدريب طلاب مدارس الطيران.

التحديثات

في المجموع ، تم تطوير أكثر من 15 تعديل، بما في ذلك:

L-39ZO- طائرة هجومية خفيفة

L-39V- طائرة سحب الأهداف الجوية

L-39MS/L-59 Super Albatross- المزودة بمحرك أكثر قوة دي في-2 من تطوير شركة "بروغريس" وإنتاج تشيكوسلوفاكيا، وكذلك بمعدات إلكترونية جديدة.

L-159 Alca – تحديث التسعينيات.

L-39D- تعديل أوكراني.

L-39M1- تعديل أوكراني مع محرك حديث.

L-39M- طائرة تدريب أوكرانية للطيارين "ميغ-29".

في عام 2014 ، أعلنت Aero Vodochody Aerospace عن إنشاء أحدث نسخة مطورة، وهي L-39NG مع المحرك الأمريكي Williams International FJ44-4M ، بجناح جديد مصنوع جزئيًا من مواد مركبة، ومجموعة من إلكترونيات الطيران الرقمية، وما إلى ذلك. وأقلع النموذج الأولي على أساس L-39C ، أول مرة في 14 سبتمبر/أيلول 2015. تم طرح النموذج الأولي في مصنع الشركة المصنعة بالقرب من براغ في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

الخصائص التقنية والطيران ل"إل-39"

يبلغ طول الطائرة 12.13 متر وارتفاعها 4.77 متر وباع جناحها 9.46 متر ووزنها وهي فارغة 3580 كيلوغرام، ووزنها الأقصى 5670 كيلوغرام. وتبلغ سرعة الانطلاق 750 كيلومتر في الساعة ومداها 1750 كيلومتر. ويتألف الطاقم من شخص أو شخصين.

طائرتان من طراز "إل-39"

وهي مسلحة بمدفعية عيار 23 ملم مع ذخيرة 150 قذيفة، ويمكن تركيب صواريخ موجهة "جو-جو"، قنابل جوية، وصواريخ غير موجهة أو حاويات بأسلحة مدفعية أو معدات استطلاع على أربع نقط للتعليق.