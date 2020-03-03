"أتليت" و"تيغر" مدرعات روسية بقدرات قتالية... فيديو

صرح المدير العام لمجمع الصناعات العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، بأنه يتم العمل على تطوير سيارة مدرعة جديدة لتكون في خدمة عناصر الشرطة.

ووفقا للتصريحات التي أدلى بها كراسوفيتسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن المدرعة الجديدة سيتم عرضها في منتدى "آرميا 2020"، وستحمل اسم "أتليت".

وتستخدم الشرطة العسكرية الروسية في سوريا مدرعات "تيغر" في عملياتها الأمنية.

"أتليت" جيل جديد من المدرعات الروسية

تمثل هذه المدرعة "أتليت" الجيل الجديد من المدرعات، مزودة بعجلات دفع رباعي (4*4)، وهي مصممة لنقل الأفراد والعتاد العسكري، وتوفر أعلى مستويات الأمن لنقل حمولتها.

تتميز عن مدرعة "تيغر" بمحركها الذي يعمل على الديزل (YaMZ-5347-24) روسي الصنع، وبقوة 240 حصانا، بالإضافة لزيادة قدرتها على مقاومة الألغام، وزيادة في الحمولة الصافية لتصل إلى 1600 كغ.

كما زودت المدرعة بمقاعد مضادة للصدمات لجميع أفراد الطاقم بالإضافة إلى نظام خاص لتكييف الهواء، ويمكن أن تقل 8 عناصر مزودين بمعداتهم.

"تيغر" الروسية في سوريا

خصصت مدرعة "تيغر" لنقل الناس والحمولات على الطرق وفي مناطق خالية من الطرق. ويمكنها أن تحمل من 6 إلى 10 أشخاص حسب نوعها أو 1.2 طن من الحمولات.

وتستطيع هذه العربة التي يقودها طاقم مكوّن من 4 أشخاص أن تسير بسرعة 120 كم في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1000 كم.

وتكمن أهم ميزة لها في إمكانية إطلاق النار من غرفة الطاقم المزودة بدروع تستطيع مقاومة الرصاص، دون الخروج منها، ويستطيع الهاون الذي تحمله المدرعة أن يطلق 10 قذائف في الدقيقة.

ويمكن نزع الهاون عن العربة عند الضرورة ليُستخدم مثل الهاون العادي في الموقع الثابت.