المقاتلات الأمريكية "تلاحق" الطائرات الروسية بالقرب من ألاسكا... فيديو

صرحت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) بأن طائرات روسية من طراز "تو – 142" كانت في منطقة تحديد الدفاع الجوي الأمريكية (أديز) بالقرب من ألاسكا لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

وكتبت القيادة على تويتر، كل هذا الوقت، رافقت مقاتلات إف-22 رافقت الطائرات الروسية مشيرة إلى أن "تو-142" لم تدخل المجال الجوي للولايات المتحدة وكندا.

NORAD F-22s supported by KC-135 tankers and E-3 AWACS intercepted two pairs of Russian Tu-142s entering the Alaskan Air Defense Identification Zone this morning [ARCHIVE PHOTO, Mar 9, 2020] pic.twitter.com/xnVUVDiP47 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) March 14, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن طواقم تو-142 تدربوا على مهارات الطيران في مواقع غير محددة وتنسيق الإجراءات عند الطيران في ظروف عدم وجود الملاحة اللاسلكية الأرضية، وقامت برحلة مخطط لها لمدة 12 ساعة فوق المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي.

وأكدت الوزارة أن الرحلة تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.