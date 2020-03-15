مجلة أمريكية: "سو-35" تهديد حقيقي للمقاتلات الأمريكية

وأشارت المجلة إلى أن سو-35 هي خصم خطير بالنسبة لمقاتلات القوات الجوية الأمريكية F-15 و F-18 وحتى F-35.

وسلط تقرير المجلة الضوء على قدرة المقاتلة على المناورة التي تتفوق على أساليب الابتعاد عن الضربة لجميع المقاتلات والأسلحة الحالية من الجيل الرابع تقريبًا وهذه المزية الرئيسية للطائرة الروسية.

وتم تجهيز سو-35 بمدفع عيار 30 ملم غي شي-30-1 مع 150 قذيفة ويمكنها حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من الأسلحة في 12 نقطة تعليق، في حين أن طائرة F-22 الأمريكية الجديدة لديها سبع نقاط فقط لوضع الأسلحة.

وأضافت المجلة أن المقاتلة الروسية، بفضل خصائصها، مطلوبة في بلدان أخرى. لذا، فإن سو-35 في خدمة القوات الجوية الصينية. ومن بين المشترين المحتملين إندونيسيا وتركيا ومصر والجزائر والهند والإمارات العربية المتحدة.