"مي-24" تبتعد عن طائرة مسيرة لكي لا تصطدم بها... فيديو

في كل عام تصبح السماء أكثر ازدحاما بالعدد المتزايد باستمرار من الطائرات المسيرة المختلفة. على سبيل المثال، نشر مستخدم الإنترنت Fighterbomber مقطع فيديو على قناته في YouTube يظهر المروحية الهجومية الروسية "مي-24" وهي تبتعد عن طائرة مسيرة لكي لا تصطدم بها.

يظهر في الفيديو كيف تحلق مي-24 بسرعة عالية في المنطقة المجاورة مباشرة للطائرة المسيرة. من غير المعروف أين ومتى تم التصوير. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن التصادم كان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

في الوقت نفسه، من الفيديو، يمكن الافتراض أن شخصًا ما كان يصور تدريبات الجيش الروسي على بناء جسر عائم. أي أن الجيش الروسي تدرب على وضع حاجز مائي خطير، وحلقت هذه الطائرة المسيرة فوقها، وفقا لموقع "توب كور".

تجدر الإشارة إلى أن الطائرات المسيرة تشكل خطراً على كل من المواطنين وممتلكاتهم، وكذلك على الطائرات الأخرى (الطائرات والمروحيات). وكل عام يزداد هذا الخطر.

في سبتمبر أيلول 2018 ، خلال مهرجان LIDBEER في ليدا (بيلاروسيا)، اصطدمت مروحية مي-2 وعلى متنها سياح بطائرة مسيرة.

قبل ذلك، في فبراير شباط 2018، تحطمت مروحية روبنسون R22 في الجزء الجنوبي لجزيرة دانيال في تشارلستون، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقًا للطيار، فإن سبب التحطم كان طائرة DJI Phantom المسيرة، التي كانت في طريق المروحية.