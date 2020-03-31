من أين حصلت المقاتلة الروسية "سو-57" على تسميتها

نشرت شركة الطائرات المتحدة الروسية (UAC) في مجلتها Horizons، تفسير تسمية المقاتلة الروسية "سو-57"، ومن أين جاءت التسمية وما الذي تمثله الأرقام الموجوة في اسمها.

فبحسب ما نشرته الشركة، إن اسم "سو" مأخوذ من اسم الشركة المطورة والمنتجة وهي شركة "سوخوي"، والرقم 57 له أيضا معناه المشفر: فالرقم 5 هو الجيل الخامس من هذه المقاتلات.

بينما يمثل الرقم 7 رقم الحظ لمقاتلي طائرات "سوخوي".

سو-57: مقاتلة روسية من الجيل الخامس. حلقت لأول مرة في السماء عام 2010. وبحسب المطورين، فإن قدرتها على المناورة العالية والوصول إلى سرعة أسرع من الصوت، وكذلك كونها مجمعا حديثا من إلكترونيات الطيران وقدرتها على التخفي، توفر تفوق "سو-57" على منافساتها.

ويبلغ طول المقاتلة "سو -57" 22 مترا، والمسافة بين طرفي الجناحين 14.2 متر، كما تعد طائرة هيمنة جوية من نوع فريد، يمكنها أداء مهام متميزة في حروب المستقبل.