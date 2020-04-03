اليابان تطور أحدث مقاتلة بنفسها

كتبت The Japan Times أن وكالة المشتريات والتكنولوجيا واللوجستيات التابعة لوزارة الدفاع اليابانية قد شكلت فريقًا مخصصًا لتطوير مقاتلة شبح من الجيل الجديد. وستضم المجموعة نحو 30 شخصًا: ضباط الدفاع الذاتي في القوات الجوية، والمهندسين وغيرهم من المتخصصين.

ونشر بعض المعلومات الإضافية حول الموضوع موقع Jane's. يشير الموقع إلى أن وزارة الدفاع اليابانية رفضت مقترحات المقاولين الأجانب، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، التي وعدت ببناء الجيل القادم من الطائرات المقاتلة. بدلاً من ذلك، سيتم تطوير مقاتلة جديدة بقيادة اليابانيين.

تخطط طوكيو لاستبدال مقاتلات ميتسوبيشي F-2 بمقاتلة جديدة في الثلاثينيات. وأخبر مصدر ياباني في الوكالة Jane's بأنه لا يتم النظر في خيارات إنتاج الطائرات المستخدمة حاليًا.

وأضاف المصدر: "لقد طورنا تكنولوجيا كافية لجعل إنشاء المقاتلات المحلية ممكنًا".

ومع ذلك، ينص المشروع على إمكانية التعاون الدولي المحدود الذي يشمل التقنيات الأجنبية. قد تصبح شركاء الصناعة اليابانية الشركات الأمريكية Boeing و Lockheed Martin و Northrop Grumman ، بالإضافة إلى شركة BAE Systems البريطانية.