مقاتلات يابانية ترافق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين فوق بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" حلقت فوق بحر اليابان وشمال غربي المحيط الهادئ، ورافقتهما في بعض المراحل مقاتلات تابعة لسلاح الجو الياباني.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة : "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95 إم إس" تابعة للقوات الجوية - الفضائية برحلة جوية مقررة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وشمال غربي المحيط الهادئ".

وأضاف بيان الوزارة: "تجاوزت مدة الرحلة تسع ساعات وفي بعض مراحل المسار كانت ترافقهما مقاتلات من طراز " إف – 2" تابعة للقوات الجوية اليابانية".

تعد طائرة "تو-95" قاذفة استراتيجية روسية أسرع طائرة بمحرك توربيني في العالم. ميزتها عن الطائرات النفاثة هي عدم وضوحها للأقمار الصناعية للعدو المحتمل.

كما أنها قادرة على حمل صواريخ كروز من أنواع مختلفة، بما في ذلك صواريخ ذات رؤوس حربية نووية. على سبيل المثال، يصل مدى طيران صاروخ X-101 إلى 5500 كم، مما يسمح للقاذفة بالهجوم على العدو خارج نطاق دفاعه الجوي، علاوة على ذلك، يمكنها بسهولة قصف العديد من الأهداف المحتملة دون مغادرة المجال الجوي لروسيا.