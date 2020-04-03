تزويد غواصات أسطول المحيط الهادئ بصواريخ جديدة

في عام 2020، ستبدأ إصلاحات الغواصات النووية "براتسك" و"سمارا" في أسطول المحيط الهادئ. خلال التحديث، ستتمكن الغواصات من استخدام صواريخ كروز "كاليبر".

وقال مصدر في المجمع العسكري الصناعي لوكالة روسية: "من المتوقع أن يبدأ مركز إصلاح السفن "زفيزدوتشكا" إصلاح وتحديث هذه الغواصات في النصف الثاني من هذا العام".

ولم تعلق الخدمة الصحفية لـ"زفيزدوتشكا" على هذه المعلومات.

ودخلت براتسك الخدمة في عام 1989، وسمارا في عام 1995. كلتا الغواصتين تنتظر الإصلاح منذ عام 2008. في البداية، كان من المخطط تنفيذه في مركز إصلاح الشمال الشرقي في كامتشاتكا، لكن قدرات مؤسسات فيليوتشينسك لم تكن كافية. في عام 2014، تم تسليم الغواصات إلى مقاطعة مورمانسك.

اعتمادًا على مقدار التمويل، سيستمر إصلاح الغواصات من ثلاث إلى خمس سنوات. وستحصل الغواصات على نظام صواريخ كاليبر.