الجيش الروسي يحصل على دبابات "تي-90إم"

أعلنت الهيئة الرسمية لوزارة الدفاع الروسية لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن عملية تسليم دبابات تي-90إم "بروريف"، ومركبات دعم الدبابات القتالية "تيرميناتور"، للجيش الروسي قد بدأت. ولم يتم الكشف عن عدد المعدات المسلمة.

"بروريف" - تحديث عميق لدبابات "تي-90". حصلت الدبابة على برج جديد تماما مع حماية مدمجة ومحرك بقوة 1130 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي وأجهزة توجيه جديدة ومعدات التحكم في إطلاق النار. تم تركيب حماية ديناميكية حديثة.

وصممت "تيرميناتو "لقمع التهديدات التي تتعرض لها الدبابات: المدفعيات المضادة للدبابات وقاذفات القنابل اليدوية - ومع ذلك، يمكنها التعامل بفعالية مع المشاة والمدرعات، المركبة على أساس تي-72، ومسلحة بمدفع عيار 30 ملم، وأربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات "أتاكا"، وزوجين من قاذفات القنابل الآلية ومدفع رشاش.

يتم تصنيع كلتا السيارتين من قبل "أورال فاغون زافود".