القوات الجوية الروسية تحصل على طائرتين محدثتين من طراز "روسلان"

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في إطار العقد المقبل، من المخطط توسيع نطاق فترة صلاحية الطائرات والقيام بأعمال تحديث الأنظمة الفردية على طائرتين ثقيلتين من طراز آن-124-100 للقوات الجوية الروسية".

ولم يحدد توقيت تسليم هذه الطائرات للقوات.

في وقت سابق، في عام 2019، تم تنفيذ عمل مماثل على ثلاث طائرات من هذا النوع. وقد تم تسليمها جميعًا إلى القوات الجوية الفضائية الروسية.

آن-124-100 "روسلان"- هي واحدة من أثقل الطائرات في العالم. تم تطوير "روسلان" في النصف الأول من الثمانينيات في مكتب أنتونوف للتصميم بالاشتراك مع معاهد البحوث الرائدة والشركات ومنظمات صناعة الطيران والوزارات.