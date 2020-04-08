إيران تزيح الستار عن سلاح جديد "لا يمكن رصده"

أعلنت إيران أن قواتها البحرية حصلت على سلاح جديد، قالت إنه "لا يمكن رصده وأنه يمثل تهديدا حقيقيا لسفن أعدائها ووحداتهم البحرية الأخرى".

© Photo / JSCo "PO "Sevmash" مدمرة وغواصة تدخلان الخدمة العسكرية الإيرانية "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول الأدميرال عباس فاضل، مدير مصانع بحرية الجيش الإيراني، إن "غواصة الغدير التي انضمت إلى بحرية الجيش مؤخرا لا يمكن رصدها".

وتابع: "انضمت غواصة الغدير إلى لواء الغواصات التابع لبحرية الجيش"، مشيرا إلى أن هذا الطراز من صنف الغواصات خفيفة الوزن حيث يتم تصنيعها محليا، وأن مصانع بحرية الجيش الإيراني تصنع هذا الطراز منذ أعوام".

وقال: "انضمت إيران إلى جانب البلدان القليلة في العالم صاحبة التقنية في تصنيع مختلف أنواع الغواصات بشكل كامل"، مشيرا إلى تصنيع غواصات من طراز فاتح منذ عامين في مصانع بحرية الجيش الإيراني.

وقال إن "غواصة الغدير انضمت إلى بحرية الجيش بتركيب جميع المعدات المصنعة محليا، وأنها تمتاز بحجمها الصغير حيث لا يمكن رصدها"، مضيفا: "وفي المقابل تستطيع الغواصة حمل طوربيدات ذكية تشكل تهديدا حقيقيا للأعداء وتدمير معداتهم البحرية".