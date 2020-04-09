راجمات الصواريخ "تورنادو" تصد هجوما مفتعلا في الجزء الأوروبي من روسيا... فيديو

تصدت راجمات الصواريخ "تورنادو غي" و"أوراغان"، في مقاطعة نيجيغورودسك، وسط الجزء الأوروبي من روسيا، لهجوم مفتعل لعدو محتمل، خلال مناورات عسكرية.

وأجريت المناورات لفحص الجاهزية بعد تدريبات فصل الشتاء، حسب ما نقلته قناة "زفيزدا".

وانطلقت الراجمات إلى منطقة المعركة لتدمير الهجوم المعادي، حيث قام العسكريون بتوجيه القاذفات نحو الأهداف وإطلاق النار.

وتم رصد العدو بواسطة الطائرات المسيرة "أورلان-10" ثم فتحت الأنظمة الصاروخية النيران على المركبات المدرعة، وتمكنت القاذفات من قمع الهجوم بفضل الكشف في الوقت المناسب عن العدو المفتعل، الذي لم يكن لديه الوقت لإعداد عملية هجومية. وأكمل رجال المدفعية التدمير الكامل للمعدات المتبقية بعد حلول الظلام بواسطة مجموعة هائلة من الأنظمة المدفعية.

وشارك في التدريبات أكثر من 1500 جندي، بالإضافة إلى أكثر من 500 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.