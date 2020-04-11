تزويد مروحية "مي-28إن" الروسية بأسلحة وبصريات جديدة

وذكرت صحيفة "إزفيستيا"، أن المروحية الجديدة ستختلف بأسلحتها الجديدة وبصرياتها المحسنة.

سيتم تحديث "الصياد الليلي" التقليدي مي-28إن بشكل عميق وسيتم إعادة تجهيزها. وسيطلق على المروحية المحدثة "السوبر الصياد" بفضل فعاليتها المتزايدة والبصريات المحسنة.

يجب أن تحلق المروحية الجديدة لأول مرة، قبل خريف هذا العام، وبعد ذلك ستبدأ عملية إعادة تجهيز الأسطول الحالي من المروحيات. وستصبح المروحيات الموجودة في أكثر خطورة على العدو بفضل البصريات الحديثة والرادار، وفقا للصحيفة.

ستكون المروحية قادرة على اكتشاف الأهداف بشكل أفضل ليلًا ونهارًا، ومن ثم توجيه صواريخ بعيدة المدى باتجاهها. بشكل عام، ستصبح قدرات الضربة أعلى بسبب استخدام قذائف "غيرميس-أ" الجديدة التي يمكن أن تضرب العدو على مسافة تصل إلى 20 كيلومترًا. بفضل الرأس الحربي الجديد ذاتي التوجيه، سيصل الصاروخ حتى إلى الأهداف المتحركة من تلقاء نفسه.

وستحصل الطائرات التي يتم تحديثها أيضًا على صواريخ موجهة "خاريزانتيما-في"، والتي تسمح بتدمير المعدات الثقيلة. ولكن في الوقت نفسه، ستظل المروحية قادرة على استخدام قذائف" أتاكا" والذخيرة غير الموجهة.

ستحصل "السوبر صياد" المصنوعة من الصفر على وحدات طاقة في كي-2500بي وشفرات مروحة جديدة. ستعمل هذه التحسينات على زيادة سرعة الطائرة بنسبة 10-13 في المائة.