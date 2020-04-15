تغيير القواعد... صحيفة تقيم قناصة "سومراك" الروسية

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، هذا السلاح يمكن أن يكون أكثر بنادق القنص فتكًا في العالم ويمكنه تغيير "قواعد اللعبة".

وذكرت الصحيفة أن البندقية، بطلقة واحدة، تزن نحو 10 كيلوغرامات وتصيب الهدف على مسافة حوالي ميلين (أكثر من 3000 متر). في الواقع "سومراك" تستطيع إصابة الهدف من مسافة أكبر. إن لها مدى إطلاق نار قياسي من مسافة حوالي 4200 متر.

ولكن حتى مدى 3000 متر المشار إليه في المادة هو ضعف حجم قدرات بندقية القنص L115A3 التي يستخدمها الجيش البريطاني. يصيب هذا السلاح الهدف على مسافة 1500 متر فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن "سومراك" هي ​​بندقية للقناصين المحترفين. وتوفر رصاصات Chey Tac 408 (10.3 × 77 مم) القوية، المصممة خصيصًا للإطلاق بعيد المدى، سرعة رصاصة تصل إلى حوالي 900 متر في الثانية، وهي أكثر بثلاث مرات تقريبًا من سرعة الصوت. تخترق هذه الرصاصة حاجزًا بسمك ثلاثة سنتيمترات وقادرة على اختراق الدروع الواقية للعدو.

وتقتبس الصحيفة كلمات خبير عسكري بريطاني منخرط في الاستخبارات العسكرية التقنية. برأيه، البندقية التي تصيب الهدف على بعد ميلين قادرة بالفعل على تغيير الوضع المعتاد في ساحة المعركة.