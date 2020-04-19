كيف "أضاعت" الولايات المتحدة غواصة روسية

أعربت مجلة National Interest عن تقديرها للغواصات الروسية من مشروع "ياسن" وعدم وضوح هذه الغواصات، وبفضل هذه الخاصية أضاعت الولايات المتحدة الغواصة في الماضي.

وذكرت المجلة بكلمات أميرال البحرية الأمريكية ديف جونسون، الذي تأثر ب "سيفردفينسك"، الغواصة الرئيسية من المشروع، لدرجة أنه طلب نموذج لها لمكتبه، "حتى لا ينسى ما سيتعين على البحرية التعامل معه."

من مميزات "ياسن" عدم وضوحها. هكذا، في عام 2018 ، عندما أبحرت الغواصة الروسية في المحيط الأطلسي، لم يتمكن الجيش الأمريكي من العثور عليها لعدة أسابيع. هذا كله بفضل البدن المصنوع من الفولاذ منخفض المغناطيسية، مما يقلل بشكل كبير من التوقيع المغناطيسي للغواصة، وفقا للمجلة.

В Северодвинске спущена на воду вторая атомная подводная лодка проекта "Ясень" - "Казань" pic.twitter.com/CzmPdylSHs — Вежливые люди (@vezhlivo) March 31, 2017

وخلصت المجلة إلى أن "فقدان غواصة روسية في زمن السلم هو صداع. أثناء النزاع، فإن فقدان مسار غواصة يشكل خطراً قاتلاً".

غواصات مشروع "ياسن" هي سلسلة من الغواصات الروسية متعددة الأغراض من الجيل الرابع. دخلت الغواصة الرئيسية من المشروع - الغواصة النووية "سيفيرودفينسك" - الأسطول في عام 2014. من المتوقع دخول غواصة "كازان" من المشروع المحسن "ياسن-إم"، هذا الخريف، الخدمة. يجب أن يحصل الأسطول الروسي أيضًا على الغواصات "نوفوسيبيرسك" و"كراسنويارسك" و"أرخانغيلسك" و"بيرم" و"أوليانوفسك" وغواصتيم أخرتين من هذا المشروع.