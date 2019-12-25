إطلاق غواصة "نوفوسيبيرسك"...فيديو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أول غواصة نووية من مشروع "885 إم" (ياسن-إم) من الإنتاج الضخم، تم إطلاقها في مدينة سيفيرودفينسك (مقاطعة أرخانغيلسك) تحت اسم "نوفوسيبيرسك".

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي بهذا الشأن: "تم في مصنع سيفماش في مدينة سيفيرودفينسك تدشين غواصة نووية صاروخية "نوفوسيبيرسك" وهي من الغواصات التي من المقرر أن يتم بناؤها في إطار إنجاز مشروع "ياسين- إم".

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية مراسم إطلاق الغواصة النووية "نوفوسيبيرسك". وتم إنزال الغواصة إلى الماء اليوم الأربعاء.

وقام بإعطاء الأوامر لإطلاق الغواصة، القائم بأعمال مدير "سيفماش"، سيرغي فورونكو. وكسر زجاجة الشمبانيا للاحتفال بالغواصة "نوفوسيبيرسك" القطبان مكسيم شبيركو.

الغواصة هي الأولى في الإنتاج الضخم. ويخطط لتسليم الغواصة للأسطول الروسي في العام المقبل. ويمكن تزويدها بأنظمة الصواريخ "كاليبر-بي إل" و"أونيكس"، وفي المستقبل بصواريخ "تسيركون".