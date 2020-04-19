الفرقاطة الجديدة "الأدميرال غورشكوف" قادرة على حمل 24 صاروخ "تسيركون"

ستكون الفرقاطة الحديثة من المشروع 22350 ، التي يتم بناؤها في سانت بطرسبرغ، قادرة على التسلح بـ 24 صاروخًا هجوميا، بما في ذلك "تسيركون" الأسرع من الصوت.

وأشار مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي إلى أن الفرقاطتين الحديثتين ستحصلان على 24 منصة إطلاق 3إس-14. يمكن أن تطلق هذه المنصات الصواريخ المجنحة "كاليبر" و"أونيكس" والصاروخ الأسرع من الصوت "تسيركون"، حسب وكالات روسية.

وستحصل الفرقاطتان الخامسة والسادسة، "الأدميرال أميلكو" و"الأدميرال تشيتشاغوف"، اللذين تم تدشينها في عام 2019، على نوع مماثل من الأسلحة. تحمل السفن الأربع الأولى 16 منصة إطلاق على متنها.

ستصبح فرقاطات المشروع 22350 بأسلحة محسنة في المستقبل القريب واحدة من أقوى سفن البحرية الروسية. الآن، تناوب الفرقاطة الرئيسية من المشروع "الأدميرال غورشكوف" في الأسطول الشمالي. قامت برحلة حول العالم، تم إدخالها في كتاب الأرقام القياسية للقوات المسلحة الروسية. وتخضع السفينة الثانية من المشروع "الأدميرال كاساتونوف" لاختبارات الحكومة.