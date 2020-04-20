الولايات المتحدة: مقاتلة روسية تقترب بشكل خطير من طائرة أمريكية

للمرة الثانية في أربعة أيام، حلقت الطائرة الروسية "سو-35" بطول 25 قدمًا (7.62 مترًا) أمام طائرة الدوريات الأمريكية P-8A بوسيدون المضادة للغواصات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية.

وجاء في البيان: "في 19 أبريل/ نيسان 2020، تم اعتراض الطائرة البحرية الأمريكية P-8A التي تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط ​​مرتين في 100 دقيقة من قبل "سو-35" الروسية. واعتبر الاعتراض الأول آمنًا واحترافيًا. تم تحديد الاعتراض الثاني على أنه غير آمن وغير احترافي".

وفقًا للأسطول السادس، اعتبرت المناورة غير آمنة بسبب السرعة العالية للطائرة"سو-35". عرضت سلامة الطائرتين للخطر.

يشار إلى أن الطائرة الأمريكية تصرفت وفقًا للقانون الدولي و"لم تثر التصرفات الروسية".

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الأنباء بعد.

وكانت قد اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية روسيا بقيام مقاتلتها من طراز "سو-35" بمناورات خطيرة أثناء اعتراضها طائرة استطلاع أمريكية عند محاولتها الاقتراب من الساحل السوري، في 15 أبريل.