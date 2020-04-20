مقاتلة "سو-35" تقترب من طائرة "بوسيدون" الأمريكية...فيديو

تركت المقاتلة الروسية انطباعا قويا ليس فقط على الطيارين الأمريكيين، ولكن أيضا على قيادة الأسطول السادس المتمركز في البحر الأبيض المتوسط. ونشر العسكريون الأمريكيون مقطع فيديو لرحلة "سو-35إس" على تويتر.

ويظهر في الفيديو اقتراب المقاتلة الروسية، ولكنها لم تقطع مسار الطائرة الأمريكية. ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على الحادث.

وكان قد أعلن الأسطول السادس الأمريكي في وقت سابق في بيان صحفي أن الطائرة الروسية "سو-35" حلقت بطول 25 قدمًا (7.62 مترًا) أمام طائرة الدوريات الأمريكية P-8A بوسيدون المضادة للغواصات.

وجاء في البيان: "في 19 أبريل/ نيسان 2020، تم اعتراض الطائرة البحرية الأمريكية P-8A التي تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط ​​مرتين في 100 دقيقة من قبل "سو-35" الروسية. واعتبر الاعتراض الأول آمنًا واحترافيًا. تم تحديد الاعتراض الثاني على أنه غير آمن وغير احترافي".