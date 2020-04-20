الكشف عن المزايا الرئيسية لغواصات "بوري" و"ياسن"

الأسطول الروسي مسلح بنحو 70 غواصة من أنواع مختلفة. تتضمن الخطط سلسلة من الغواصات المتعددة الأغراض من الجيل الرابع من مشروع 885إم "ياسن-إم" وحاملة الصواريخ الاستراتيجية 955 "بوري".

غواصات مشروع "ياسن" مسلحة بترسانة كبيرة من الصواريخ. وهي مجهزة بثمانية منصات إطلاق عمودية، لكل منها خمسة صواريخ كروز "كاليبر". في المجموع ، الغواصة قادرة على حمل 40 صاروخا. على سبيل المقارنة، سيتم تسليح غواصة أمريكية من فئة كولومبيا الجديدة ب 16 صاروخًا باليستيًا فقط.

وبحسب المهمة القتالية، للغواصة الروسية "ياسن" نسخ مختلفة: مضادة للسفن، مضادة للغواصات، للضربات ضد الأهداف الأرضية والاستراتيجية. بدلاً من "كاليبر"، الغواصات قادرة على حمل صواريخ "أونيكس" الأكثر قوة، المصممة خصيصًا لتدمير أهداف سطحية كبيرة. كما يلاحظ الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين، فإنها تصبح متعددة الأغراض ليس فقط من حيث المهام الموكلة إليها، ولكن أيضًا بفضل كثرة الأسلحة.

وقال ليتوفكين لقناة "زفيزدا" الروسية: "هذه غواصة فريدة. صوتها منخفض، صامتة تقريبًا. ويمكن أن تبقى في المحيط لفترة طويلة إلى حد ما دون أن تطفو على السطح".

В Северодвинске спущена на воду вторая атомная подводная лодка проекта "Ясень" - "Казань" pic.twitter.com/CzmPdylSHs — Вежливые люди (@vezhlivo) March 31, 2017

يشمل مشروع "بوري" حاملات الصواريخ النووية "يوري دولغوروكي" و"ألكسندر نيفسكي" و"فلاديمير مونوماخ"، وهي مسلحة بصواريخ بولافا عابرة للقارات، هذه الغواصات قادرة على العمل في أي مكان في العالم مع مدى غير محدود للإبحار.

يمكن لنظام صواريخ بولافا، المثبت على متن "يوري دولغوروكي"، أن يحمل 10 رؤوس نووية ذاتية التوجيه. يبلغ مدى بولافا نحو ثمانية آلاف كيلومتر. يبلغ طول الغواصة 170 مترا. تبلغ سعتها 24 ألف طن. "يوري دولغوروكي" قادرة على الغوص على عمق 450 مترًا سرعتها تحت الماء تصل إلى 29 عقدة.