روسيا تبدأ بتصدير المنصة القتالية "بوميرانغ"

أعلن ألكسندر ميخييف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبرون إكسبورت" (جزء من "روستيخ") للصحفيين، اليوم الخميس، أنه بدأ الترويج لأحدث منصة قتالية "بوميرانغ" من تطوير وتصنيع الشركة العسكرية الصناعية في الأسواق الأجنبية.

توفر مركبة القتال البرمائية "بوميرانغ" القدرة على حل مجموعة واسعة من المهام القتالية وحتى المهام في أوقات السلم: أثناء صد عدوان العدو المحتمل، وحماية حدود الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وكذلك مساعدة السكان في حالة الكوارث الطبيعية.

وقال ميخييف: "إن بداية تسويق خيار تصدير "بوميرانغ" هي أخبار رائعة ل"روس أبورون إكسبورت" وشركائنا. تم تطوير المنصة القتالية بناءً على تعليمات وزارة الدفاع الروسية، التي تتحدث بالفعل عن أعلى قدراتها القتالية والعملياتية التي تلبي المتطلبات الحديثة والمستقبلية للعمليات العسكرية. المنصة فريدة لأنه من الممكن تطوير مركبات قتالية مختلفة ومسلحة بأسلحة مختلفة على منصتها.وقد أظهرت بلدان أفريقيا والشرق الأوسط اهتمامها في بوميرانغ وكذلك جنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة. ونحن نقدر حجم الصادرات لهذه المنصة في المستقبل القريب بحوالي 1 مليار دولار".

ووفقًا له، عند تطوير المركبة، تم أخذ المتطلبات الحديثة للسوق العالمية في الاعتبار، وتم اعتماد مخطط تخطيط جديد: مقصورة التحكم في الأمام على اليسار، وحجرة المحرك في الأمام على اليمين، وحجرة القتال في الوسط، وحجرة الإنزال في الجزء الخلفي من المركبة. يمكن ل"بوميرانغ" أن تستوعب ما يصل إلى 11 فردًا. يتم إنزال طاقم القتال وصعوده من خلال الفتحات العلوية والباب الخلفي أو المنحدر.

اعتمادًا على الغرض الوظيفي والمهام المطلوب حلها، يمكن تركيب وحدات قتالية على المنصة. يمكن أن تكون وحدات يتم التحكم فيها عن بُعد ووحدات مأهولة مع مدفع رشاش أو مدفعية.

يتضمن نظام التحكم الرقمي في إدارة الأسلحة مثبت سلاح ونظام رؤية بصري إلكتروني متعدد القنوات مع محدد المدى بالليزر.

تم تصميم منصة "بوميرانغ" القتالية بعجلات لنقل مجموعة مؤللة ودعم إطلاق النار خلال المعركة. وهي تساعد على إجراء جميع أنواع العمليات القتالية للفرقة المؤللة، وقمع مشاة العدو، ومحاربة العربات المدرعة، وضرب الدبابات والمروحيات الحربية، وحماية الطاقم والقوات من نيران الأسلحة الخفيفة، وشظايا القذائف.

وتمتلك المدرعة "بوميرانغ" مدفعا رشاشا عيار 30 مم ومدفع عيار 7.62 مم، إضافة إلى أجهزة ملاحة ورؤية ليلية وتدريع عالي، ونظام إدارة نيران متطور.

ويتكون طاقم المدرعة من 3 إلى 7 أشخاص، ويصل وزنها إلى 20 طن. وتمتلك المدرعة منصتي إطلاق صواريخ مضادة للدبابات طراز "كورنيت — إيه إم" مثبتتين على جانبي المدرعة، وهي صواريخ ذاتية التوجيه لا تحتاج إلى متابعة بعد إطلاقها.