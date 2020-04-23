وزارة الدفاع الروسية تخرج طائرات "تو-134" من الخدمة

في عام 2033، ستكون "أحدث" طائرة من هذا الطراز قد بلغت مدة خدمتها 50 عامًا. حتى هذا العام، تخطط وزارة الدفاع لاستخدام عدة عشرات من هذه الطائرة.

وقال المصدر: "تشغل وزارة الدفاع حاليا 36 طائرة من طراز "تو-134أ و"تو-134أ-3"".

يذكر أنه في عام 2011، أصدر دميتري ميدفيديف، الذي كان آنذاك رئيسًا لروسيا، تعليمات بإيقاف تشغيل "تو-134" في الرحلات الجوية العادية من عام 2012. آخر رحلة مدنية قامت بها طائرة من هذا الطراز كانت في 20 مايو/ أيار 2019. توجهت الطائرة من إيركوتسك إلى ميرني، ثم إلى نوفوسيبيرسك، حيث أصبحت تحفة في متحف الطيران.

تم تطوير طائرة الركاب السوفيتية تو-134 في أوائل الستينيات في مكتب توبوليف للتصميم. وهي مصممة لنقل 80 راكبا على طرق قصيرة ومتوسطة الطول. تم تجهيز الطائرة بمحركين توربينيين D-30. استمر الإنتاج التسلسلي من عام 1966 إلى عام 1984.