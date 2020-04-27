"إيل-38" الروسية تحلق على بعد أمتار قليلة من حاملة الطائرات الأمريكية... فيديو

نشر مقطع فيديو على الإنترنت، تم تصويره من متن الطائرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ "إيل-38"، التي تمكنت من التسلل دون أن تلاحظها حاملة الطائرات النووية الأمريكية "جورج واشنطن" وحلقت بالقرب من السفينة.

كتب تحت الفيديو: "لسبب ما، لم ير الأمريكيون الطائرة "إيل-38" المضادة للغواصات منخفضة السرعة وتمكنوا من اعتراض طريقنا على بعد 30 مترا فقط من حاملة الطائرات".

بعد أن اكتشفوا طائرات عدو محتمل، ظهرت ثلاث طائرات مقاتلة. يبدو من النقوش والشعارات، أنه تم إرسال F / A-18 Hornet على عجل من متن حاملة الطائرات. في الوقت نفسه، كان لدى الطائرة الثالثة - F-15 - ترسانة غنية من الصواريخ تحت جناحيها. على ما يبدو، أقلعت من اليابان ورافقت الضيف بأدب"، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها. في أوائل أبريل/ نيسان، أعلنت قيادة أمريكا الشمالية للدفاع الجوي (نوراد) أن مقاتلات F-22 الأمريكية "اعترضت" طائرتين روسيتين إيل-38 مضادتين للغواصات في منطقة ألاسكا. وزُعم أن طائرة إيل-38 دخلت منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا في 8 أبريل 2020.

في مارس/ آذار، أعلنت NORAD أيضًا أن طائرة F-22 و CF-18 الكندية الأمريكية اعترضت طائرتين استطلاعيتين روسيتين تو-142 قبالة ساحل ألاسكا.