الجيش الروسي يحصل على أجهزة تصوير حراري جديدة

أعلنت الشركة القابضة "روس إلكترونيكا" (جزء من مؤسسة "روستيخ") أنه في عام 2021 ، ستحصل القوات الروسية على أجهزة التصوير الحراري المحمولة "سيتش" المصممة للاستطلاع الهندسي لمواقع العدو.

اجتاز جهاز التصوير الحراري "سيتش- زير" الاختبارات الحكومية مؤخرا. وتم تطويره بموجب عقد المعهد المركزي للبحوث "تسيكلون" (ضمن الشركة القابضة) مع وزارة الدفاع الروسية.

وأكدت الشركة أن الجيش سيحصل على هذه الأجهزة في عام 2021.

يذكر أن الاستطلاع الهندسي هو دراسة والحصول على البيانات عن التضاريس، والمعدات الهندسية، ومواقع العدو ووسائل الدمار التي يستخدمها. خلال الاستطلاع الهندسي، يتم تقييم مدى سهولة عبور العقبات على الطريق، وطبيعة التربة، وحواجز المياه، ودرجة تدمير المنشآت الهندسية، وما إلى ذلك.

ويصمم "تسيكلون" مجموعة واسعة من أنظمة المراقبة. وفقًا لتعليمات وزارة الدفاع الروسية، تقوم المؤسسة بتطوير أنظمة مراقبة ومشاهدة متعددة القنوات متعددة الوظائف على منصة مثبتة تدور، بما في ذلك التصوير الحراري. هذه النظم لا غنى عنها في الطائرات المسيرة.