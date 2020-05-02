روسيا تنتهي من تطوير مدرعة "تايفون" للقوات المظلية

في المستقبل القريب، ستبدأ الاختبارات الحكومية للمدرعة "تايفون" المخصصة للقوات المظلية .

أفادت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة تنهي تطوير مركبة مدرعة للإنزال الجوي "تايفون".

وقالت الإدارة: "تنهي قوات الإنزال الجوي أعمال التطوير لمركبة محمية للأغراض الخاصة، يمكن إنزالها بالمظلة "تايفون".

يشار إلى أنه في المستقبل القريب ستبدأ الاختبارات الحكومية للمركبة المدرعة، ونتيجة لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن دخول المدرعة خدمة القوات الروسية.

في وقت سابق، قال الجنرال أندريه سيرديوكوف، قائد قوات الإنزال الجوي إن "تايفون" مركبة فريدة من نوعها تفوق جميع نظائرها. ووفقا له، فإن المدرعة مصممة خصيصا للقوات المظلية.