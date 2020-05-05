عبر الغيوم وفي السماء... الطائرات الروسية تتدرب على العرض العسكري... فيديو من قمرة القيادة

في سمارة، قام طيارو المنطقة العسكرية المركزية بأول رحلة طيران تدريبي تحضيرا للاحتفال بعيد النصر.

تضمن الحدث التدريبي الطائرات فقط. طارت طائرتان استطلاعيتان سو-24إم إرر وطائرتان مقاتلتان أسرع من الصوت سو-34 في السماء فوق المدينة. أقلعت من مطار شاغول في منطقة تشيليابينسك. تم تدريب الطيارين العسكريين على الحفاظ على الفاصل الزمني والمسافة، والسرعة بين الطائرات عند التحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية.

في 9 مايو، بالإضافة إلى الطائرات المذكورة، ستحلق مروحيتان للنقل مي-8 أيضًا في المجال الجوي في سمارة.

سوف يطير تحلق الطائرات فوق الجزء الأوسط من المدينة على ارتفاع 400 متر بسرعة 200-550 كم / ساعة. في المجموع، ستشارك ست وحدات من الطائرات من قاعدتين جويتين في المنطقة العسكرية المركزية.