أستراليا تعرض أحدث مقاتلة مسيرة...فيديو

قامت أستراليا بتصميم وتصنيع أول طائرة عسكرية في منتصف القرن الماضي. تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين سلاح الجو الأسترالي وشركة بوينغ أستراليا.

أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون أن الحكومة استثمرت ما يصل إلى 40 مليون دولار في برنامج جديد للطائرات المسيرة، وهو برنامج Advanced Development Program. ويشمل العمل إنشاء واختبار ثلاثة نماذج أولية. الطائرة المقاتلة المسيرة Loyal Wingman متعددة الوظائف جاهزة.

ويعتقد العسكريون أن الطائرات المسيرة سترافق الطائرات المأهولة في الطلعات الجوية. ستقوم الطائرات المسيرة بأخطر العمليات على الطيارين. سيكون مدى طيران الطائرات أكثر من 3700 كيلومتر.

ستبدأ اختبارات الطائرات المقاتلة الجديدة في المستقبل القريب.