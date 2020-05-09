مدمرات الناتو تغادر بحر بارنتس

أفاد الأسطول الأمريكي السادس أن المجموعة الضاربة من سفن الناتو غادرت بحر بارنتس.

قالت البحرية الأمريكية إن الناتو يسعى إلى "ضمان الأمن التجاري وإظهار حرية الملاحة في الظروف الصعبة" في القطب الشمالي.

وفقا للأدميرال جيمس فوغو، قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا ، أراد الناتو إظهار "القوة والمرونة والالتزام بحرية الملاحة في القطب الشمالي والمياه الأوروبية".

Эскадра НАТО в Баренцевом море. Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet pic.twitter.com/hT544PUK1A — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 7, 2020

وأكد فوغو أن جائحة الفيروس التاجي لم تؤثر على قدرة البحرية الأمريكية على إجراء العمليات.

شاركت السفن الأمريكية في تدريبات مشتركة مع الأسطول النرويجي في البحر النرويجي.

دخلت المدمرات "بورتر" و"دونالد كوك" و"فرانكلين روزفلت" من البحرية الأمريكية والفرقاطة "كينت" من البحرية البريطانية صباح 4 مايو أيار بحر بارنتس.