تقطع الغيوم... لقطات من العرض الجوي في خاباروفسك في ذكرى النصر

في كومسومولسك نا أمور، تفتح المقاتلات القاذفة سو-34 وطائرات الاستطلاع سو-24 من المدرج. من هنا، تتجه أحدث مقاتلات سو-35إس إلى عاصمة إقليم خاباروفسك. أربعمائة كيلومتر إلى الهدف، تحلق أبعد قليلاً من إقليم بريمورسكي المجاور ميغ- 31. تقلع الطائرات المقاتلة في وقت واحد من ثلاثة مطارات.

وقالت مراسلة قناة "زفيزدا" الروسية: "للمرة الأولى يشارك طيران النقل في العرض الجوي للنصر. ترأس المجموعة الطائرة أ إن-26. و تغلقها تو-134 أو بي إل. ونحن على متن الطائرة أ إن-12، التي تحلق على ارتفاع 350 مترًا. نطير إلى وسط المدينة، ولكن بسرعة 380 كيلومترًا في الساعة، سنعبرها في بضع ثوانٍ فقط".

واصطفت مروحيات الجيش بالفعل. اليوم، لا يحتاج الطيارون إلى اكتساب التفوق في الجو. كل واحد منهم مشارك في ذكرى يوم النصر.

اليوم هناك طائرات مختلفة في الاحتفال: مروحيات وناقلات ومقاتلات. في بعضها، تكون سرعة طيران المجموعة قصوى تقريبًا، ولكن في بعضها الأخر، على العكس من ذلك، هي الحد الأدنى. لكن جميع الطواقم تتكيف مع بعضها البعض.