مجلة أمريكية تذكر بدبابة القيصر الروسية

دخلت دبابة ليبيدينكو، المعروفة باسم دبابة القيصر، باعتبارها الأكثر غرابة على الإطلاق. بدون شك، كان بإمكانها تخويف جنود العدو، ولكن للأسف، كانت غير عملية للغاية في ساحة المعركة. وتذكر الكاتب الأمريكي بيتر سوتشو في مجلة "ناتشونال إنترست" المركبة المدرعة الروسية من أوائل القرن العشرين.

تختلف الخطوط العامة لمعظم المركبات القتالية الحديثة قليلاً عن الدبابات التي تم تطويرها خلال الحرب العالمية الأولى. لكن لا يوجد دبابة تشبه دبابة القيصر. بدلاً من الدبابات المجنزرة المستخدمة في فرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا، اختار المصممون الروس عجلات ضخمة يمكنها عبور أي تضاريس تقريبًا.

تم تشكيل مفهوم المدرعة الضخمة قبل بداية الحرب تقريبًا. كانت الدبابة من أفكار نيكولاي ليبيدينكو وشركائه: نيكولاي جوكوفسكي وألكسندر ميكولين وبوريس ستشكين.

يكتب المؤلف أن دبابة القيصر لم تكن متخلفة عن "ماوس" الألمانية التي يبلغ وزنها 100 طن، والتي لا تزال تحمل لقب أكبر دبابة في التاريخ"، كانت دبابة بالمعنى التقليدي للكلمة.

ظاهريًا، بدت الدبابة مثل دراجة ثلاثية العجلات مع عجلة مزدوجة في الخلف وعجلتين بقطر ما يقرب من تسعة أمتار في الأمام. شكل البدن مثل شوكة رنانة.

في البداية، تم تسمية الدبابة باسم "نيبوتير" ، ولكن تمت إعادة تسميتها بسرعة. خصص المال لبناء النموذج المدرع للمركبات شخصياً نيكولاي الثاني. كتب الإمبراطور للمصممين 250 ألف روبل - وهو مبلغ ضخم للغاية في ذلك الوقت.

بدن الدبابة الذي يبلغ ارتفاعه حوالي تسعة أمتار مبطن بالدروع الفولاذية. تضمن التسلح بمدفعين عيار 76.2 ملم مع ذخيرة 60 طلقة لكل منهما. لحماية المركبة من مشاة العدو كانت سلسلة من عدة رشاشات "مكسيم". الطاقم يتألف من 15 شخصا.

تم تشغيل الدبابة بمحركين مايباخ بقوة 240 حصانًا - تم الاستيلاء عليهما من المناطيد الألمانية التي سيطروا عليها. على الأرض ، سرعتها تصل إلى 17 كيلومترًا في الساعة - وهي عالية جدًا في وقتها.

تم الانتهاء من بناء النموذج الأولي في يوليو 1915. نظرًا للوزن والحجم الضخمين، كان يجب تجميعها مباشرة في موقع الاختبار.

على الرغم من الكتلة الكبيرة، تتحرك الدبابة بثقة على سطح صلب، وتكسر الأشجار بسهولة. وحين تعلق العجلات الخلفية على أرض ناعمة، لم يكن لدى المحركات ما يكفي من القوة حتى تتمكن الدبابة من الخروج من تلقاء نفسها.

بدأ ميكولين وسيتشكين في إنشاء محركات أكثر قوة، لكن العمل ظل غير مكتمل. لاحظ الجيش العديد من عيوب التصميم - بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة، كانت معرضة لنيران المدفعية. تم إغلاق المشروع في وقت ظهرت دبابات أخرى - أصغر في الحجم، ولكنها مناسبة بشكل أفضل للظروف القتالية.

النموذج الأولي الوحيد من دبابة القيصر وقف في موقع الاختبار حتى عام 1923، وبعد ذلك تم تقطيعها إلى خردة معدنية.