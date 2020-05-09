"ميغ-3" زمن الحرب الوطنية العظمى تحلق فوق نوفوسيبيرسك... فيديو

حلقت أطقم الطائرات العسكرية تكريما للذكرى 75 للنصر العظيم على الساحة المركزية في نوفوسيبيرسك. كما شارك في العرض الجوي مقاتلة ميغ-3 المستعادة.

تم إسقاط هذه الطائرة في منطقة تفير وبقيت في المستنقعات لأكثر من 60 عامًا حتى تم العثور عليها بواسطة فرق البحث.

قام المرممون بترميم الطائرة وفقاً للرسومات. دمرت المقاتلة ست طائرات معادية. ويتجلى ذلك من خلال عدد النجوم الموجودة عليها.