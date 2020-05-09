الطيارون الروس ينظمون عرضا جويا في سوريا.. فيديو

قام طيارو القوات الجوية الروسية بعرض جوي فوق قاعدة حميميم الجوية في سوريا في يوم النصر.

تم عرض مروحيات النقل والهجوم مي-8إم تي إس ومي-35إم وطائرات النقل أ إن-30 وأ إن-72 والمقاتلات متعددة المهام سو-35 والقاذفات المقاتلة سو-34.

كما ظهرت في السماء السورية طائرة الكشف بعيدة المدى أ-50، برفقة زوج من قاذفات سو-24، كانت تسير على مسافة 30 مترًا من القائد وتحاكي التزود بالوقود في الجو.

كما شوهد العرض الجوي في اللاذقية. قام المشاركون في الفوج الخالد إيلينا سعد وإلينا ناصر وتاتيانا كساب والمنسقة في سوريا إينا بوريدكو بعرض صور لأقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى وراقبوا الطيارين العسكريين.

قام قادة وأفراد مجموعة القوات المسلحة الروسية في سوريا، وممثلو قيادة القوات المسلحة السورية، وكذلك قيادة محافظة اللاذقية بوضع أكاليل على النصب التذكاري لبطل الاتحاد السوفيتي المارشال كونستانتين روكوسوفسكي، وشاركوا أيضًا في الاحتفالات الرسمية.