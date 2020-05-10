فيديو بالتصوير البطيء للعرض الجوي في موسكو

ظهر فيديو بالتصوير البطيء للعرض الجوي الذي أقيم في موسكو احتفالا بالذكرى 75 للنصر في الحرب لوطنية العظمى على شبكة الإنترنت.

تم نشر فيديو بعنوان "سماء النصر" في وضع التصوير البطيء على موقع يوتيوب يوم السبت 9 مايو، تم تصوير الفيديو لتوضيح العرض الجوي فيجر السماء فوق الساحة الحمراء.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شاركت 75 طائرة في العرض. أول من ظهر كان مجموعة مي-8 بقيادة أكبر مروحية في العالم مي-26. بعد ذلك، تبعتها مي-35 وكا-52 "أليغاتور" و"الصياد الليلي" مي-28إن.

آخر من حلق فوق موسكو كانت الطائرات المقاتلة الجديدة سو-57، والتي ليس لها نظائر في العالم الحديث، إنها مقاتلات من الجيل الخامس.