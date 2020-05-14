رحلة فوق موسكو... فيديو من على متن "سو-25"

انتشر فيديو لطائرة "سو-25" فوق موسكو على الإنترنت، تم تصويره، على ما يبدو، خلال العرض الجوي في عيد النصر في 9 مايو أيار.

تم نشر الفيديو، الذي صُور بكاميرا خارجية مثبتة على متن الطائرة، على تويتر.

أثناء التصوير، قامت الطائرات فوق موسكو بمساعدة دخان خاص بتلوين السماء فوق العاصمة بألوان العلم الروسي.

Су-25 над Москвой Видео: Алексей Родионов pic.twitter.com/RXaMaBGUqO — Вежливые люди (@vezhlivo) May 13, 2020

إن الزاوية غير العادية للتصوير، والمسافة الصغيرة بين الطائرات، والذيل الدخاني متعدد الألوان الذي يرسم خطوطًا ثلاثية الألوان، والتأثيرات البصرية لعدسة الكاميرا شكلت صورة رائعة.