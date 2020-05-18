"البطة" الحربية... مجلة صينية تعبر عن إعجابها بقوة "سو-34"

تعتبر الطائرة الروسية "سو-34" أفضل قاذفة في العالم. تتميز الطائرة بقدرة مناورة رائعة وسرعة عالية وترسانة قوية لتدمير العديد من الأهداف البرية والبحرية، وفي القتال الجوي يمكن أن تصمد أمام المقاتلات الاعتراضية الحديثة.

توصل إلى هذا الاستنتاج خبراء عسكريون في المجلة الصينية "هوانتسيو شيباو". وأشاروا إلى أن "سو-34"، مثل "سو-57"، قادرة على أداء المناورة البهلوانية "كوبرا"، ولكنها تتميز بالقدرة على "ضرب الأرض من الجو" و"القوة الهائلة"، حيث أن حمولة القنابل ثمانية أطنان.

بالإضافة إلى مدفع 30 ملم، يمكن وضع على متن "سو-34" 12 قطعة سلاح، بما في ذلك الصواريخ لتدمير الأهداف الأرضية والسطحية، وكذلك القنابل الموجهة والقنابل العنقودية. للدفاع عن نفسها، مزودة بصواريخ "جو-جو" قصيرة ومتوسطة المدى. إذا لزم الأمر، يمكن أيضًا تعليق صواريخ كروز وقنابل نووية على المقاتلة.

كما لاحظ الخبراء الصينيون بشكل خاص التصميم الفريد لهيكل الطائرة.