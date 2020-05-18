المقاتلة الروسية "سو-34" تتزود بالوقود على ارتفاع 6 آلاف متر... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا للحظة تزويد المقاتلة "سو 34" بالوقود في الهواء، على ارتفاع ستة آلاف متر وبسرعة وصلت إلى نحو 600 كيلومتر في الساعة.

يظهر المقطع الذي جرى تصويره من قمرة الطائرة، تحليق عدد من المقاتلات الروسية من طراز و"سو24" "سو30" التابعين للمنطقة العسكرية الجنوبية، إلى جانب طائرة "سو34"، وأمامهم طائرة "إيل 78" التي تقوم بتزويدهم بالوقود بشكل متتالي.

ويظهر في الفيديو كيف تقوم المقاتلة بالتزود بالوقود مع المحافظة على ارتفاع ثابت ومسافة فاصلة مع الطائرة المزودة.

تعتبر الطائرة الروسية "سو-34" أفضل قاذفة في العالم، كما وتتميز الطائرة بقدرة مناورة رائعة وسرعة عالية وترسانة قوية لتدمير العديد من الأهداف البرية والبحرية.